Betriebsrat schlägt Alarm: Jedes 6. Bett gesperrt

Die angespannte Personalsituation in den Krankenhäusern der Kages ist seit langem bekannt. Wie schlimm die Lage tatsächlich ist, verriet Zentralbetriebsrat Michael Tripolt am Mittwoch in einem Interview mit den ORF-Radios: Demnach sei aktuell am LKH Graz jedes sechste Bett gesperrt!