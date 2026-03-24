Bloom datet seit Monaten Bikinimodel Luisa Laemmel

Hollywood-Star Orlando Bloom sorgt für Liebes-Schlagzeilen: Nach der Trennung von Katy Perry soll der „Fluch der Karibik“-Darsteller bereits seit mehreren Monaten heimlich das Schweizer Bikinimodel Luisa Laemmel (28) daten.
Bloom (49) und Perry (41) beendeten ihre Beziehung im vergangenen Jahr nach rund neun gemeinsamen Jahren. Aus der Beziehung stammt ihre fünfjährige Tochter Daisy. Während die Sängerin inzwischen mit Justin Trudeau liiert ist, scheint auch Bloom sein Liebesglück neu gefunden zu haben. Erste Gerüchte keimten bereits im Februar.
Romantischer Luxus-Trip in der Schweiz
Laut neuesten Berichten war es da aber bereits mehr als Turteln. Demnach verbrachten Bloom und Laemmel kürzlich eine gemeinsame Auszeit in der Schweiz. Die beiden sollen unter anderem im luxuriösen The Dolder Grand in Zürich residiert haben – eine Suite dort kann mehrere Tausend Euro pro Nacht kosten.
Anschließend ging es offenbar weiter ins exklusive Bürgenstock Resort am Vierwaldstättersee. Während des Trips lernte Bloom angeblich auch Freunde und Familie des Models kennen – ein Hinweis darauf, dass es sich nicht nur um eine flüchtige Romanze handelt.
„Echte Verbindung“ zwischen Bloom und Laemmel
Insider berichten, dass sich die beiden bereits seit Monaten treffen und eine enge Verbindung aufgebaut haben. Trotz der Distanz – Bloom lebt in Los Angeles, Laemmel in New York – sollen sie regelmäßig in Kontakt stehen. Besonders auffällig: Bloom reiste sogar mit seinem Hund „Biggie Smalls“ an, was die Beziehung zusätzlich familiär wirken lässt.
Erste öffentliche Auftritte beim Super Bowl
Erstmals zusammen gesichtet wurden die beiden beim Super Bowl in Santa Clara. Augenzeugen zufolge zeigten sie sich dort sehr vertraut und verbrachten Zeit mit prominenten Freunden wie Jamie Foxx.
Katy Perry ebenfalls neu verliebt
Auch Katy Perry blickt offenbar nach vorn: Ihre Beziehung zu Justin Trudeau soll im Herbst begonnen haben. Insider berichten, dass die Sängerin die neue Romanze genießt und Trudeau sich intensiv um sie bemüht. Fazit: Nach dem Liebes-Aus mit Katy Perry startet Orlando Bloom offenbar in ein neues Kapitel – und das mit einem internationalen Model an seiner Seite. Ob aus der stillen Romanze eine offizielle Beziehung wird, bleibt abzuwarten.
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