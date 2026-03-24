Bloom datet seit Monaten Bikinimodel Luisa Laemmel

Katy Perry ebenfalls neu verliebt

Auch Katy Perry blickt offenbar nach vorn: Ihre Beziehung zu Justin Trudeau soll im Herbst begonnen haben. Insider berichten, dass die Sängerin die neue Romanze genießt und Trudeau sich intensiv um sie bemüht. Fazit: Nach dem Liebes-Aus mit Katy Perry startet Orlando Bloom offenbar in ein neues Kapitel – und das mit einem internationalen Model an seiner Seite. Ob aus der stillen Romanze eine offizielle Beziehung wird, bleibt abzuwarten.