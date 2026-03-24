Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heiße Liebesnews!

Bloom datet seit Monaten Bikinimodel Luisa Laemmel

Society International
24.03.2026 09:29
Während seine Ex Katy Perry mit Justin Trudeau liiert ist, hat auch Orlando Bloom längst neue ...
Während seine Ex Katy Perry mit Justin Trudeau liiert ist, hat auch Orlando Bloom längst neue Gesellschaft: Er soll seit Monaten die Schweizerin Luisa Laemmel treffen.(Bild: Krone KREATIV/APA/ Frederic J. Brown, Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hollywood-Star Orlando Bloom sorgt für Liebes-Schlagzeilen: Nach der Trennung von Katy Perry soll der „Fluch der Karibik“-Darsteller bereits seit mehreren Monaten heimlich das Schweizer Bikinimodel Luisa Laemmel (28) daten. 

0 Kommentare

Bloom (49) und Perry (41) beendeten ihre Beziehung im vergangenen Jahr nach rund neun gemeinsamen Jahren. Aus der Beziehung stammt ihre fünfjährige Tochter Daisy. Während die Sängerin inzwischen mit Justin Trudeau liiert ist, scheint auch Bloom sein Liebesglück neu gefunden zu haben. Erste Gerüchte keimten bereits im Februar.

Romantischer Luxus-Trip in der Schweiz 
Laut neuesten Berichten war es da aber bereits mehr als Turteln. Demnach verbrachten Bloom und Laemmel kürzlich eine gemeinsame Auszeit in der Schweiz. Die beiden sollen unter anderem im luxuriösen The Dolder Grand in Zürich residiert haben – eine Suite dort kann mehrere Tausend Euro pro Nacht kosten.

Anschließend ging es offenbar weiter ins exklusive Bürgenstock Resort am Vierwaldstättersee. Während des Trips lernte Bloom angeblich auch Freunde und Familie des Models kennen – ein Hinweis darauf, dass es sich nicht nur um eine flüchtige Romanze handelt.

Das Model und der Hollywoodstar sollen eine echte Verbindung aufgebaut haben.
Das Model und der Hollywoodstar sollen eine echte Verbindung aufgebaut haben.(Bild: Viennareport)
Der Star hat bereits die Familie und Freunde des Models kennengelernt.
Der Star hat bereits die Familie und Freunde des Models kennengelernt.(Bild: AFP/MATT WINKELMEYER)

„Echte Verbindung“ zwischen Bloom und Laemmel
Insider berichten, dass sich die beiden bereits seit Monaten treffen und eine enge Verbindung aufgebaut haben. Trotz der Distanz – Bloom lebt in Los Angeles, Laemmel in New York – sollen sie regelmäßig in Kontakt stehen. Besonders auffällig: Bloom reiste sogar mit seinem Hund „Biggie Smalls“ an, was die Beziehung zusätzlich familiär wirken lässt.

Erste öffentliche Auftritte beim Super Bowl
Erstmals zusammen gesichtet wurden die beiden beim Super Bowl in Santa Clara. Augenzeugen zufolge zeigten sie sich dort sehr vertraut und verbrachten Zeit mit prominenten Freunden wie Jamie Foxx.

Lesen Sie auch:
Anfang des Jahres zeigten sich Katy Perry und Justin Trudeau Händchen haltend in Davos.
Es wird immer ernster!
Trudeau-Sohn ist hin und weg von Katy Perry
26.02.2026
Frisch verliebt?
Orlando Bloom turtelt jetzt mit Schweizer Topmodel
11.02.2026

Katy Perry ebenfalls neu verliebt 
Auch Katy Perry blickt offenbar nach vorn: Ihre Beziehung zu Justin Trudeau soll im Herbst begonnen haben. Insider berichten, dass die Sängerin die neue Romanze genießt und Trudeau sich intensiv um sie bemüht. Fazit: Nach dem Liebes-Aus mit Katy Perry startet Orlando Bloom offenbar in ein neues Kapitel – und das mit einem internationalen Model an seiner Seite. Ob aus der stillen Romanze eine offizielle Beziehung wird, bleibt abzuwarten. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
24.03.2026 09:29
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
127.615 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
105.341 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
96.654 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
2975 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
946 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Außenpolitik
Slowenien schränkt Abgabe wegen Tanktouristen ein
842 mal kommentiert
Sloweniens Regierung geht gegen die vielen Tanktouristinnen und Tanktouristen vor – und zwar mit ...
Mehr Society International
Heiße Liebesnews!
Bloom datet seit Monaten Bikinimodel Luisa Laemmel
Sexueller Missbrauch
Bill Cosby muss erneut Millionenstrafe zahlen
„Wahre Inspiration“
Nach jahrelanger Krankheit: „Superman“-Star tot
„Größter Fehler“
Diese Beauty-OP bereut Brooks Nader bis heute!
Herzzereißend
Amanda Peet: Krebs-Schock und Drama um Eltern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf