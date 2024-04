Uniklinik Graz: Betriebsrat überraschend aufgelöst

„Spielwiese von Parteipolitik“

„Es liegen unruhige politische Zeiten vor uns, in denen unser Gesundheitswesen droht, zur Spielwiese von Parteipolitik und Einzelinteressen zu werden“, hieß es in einem Schreiben an die Mitarbeiter. Der Betriebsratsvorsitzende spielt damit wohl auf eine mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ nach der nächsten Landtagswahl in der Steiermark an. Die Freiheitlichen beurteilten die Gesundheitsreformen bislang ja stets am kritischsten.