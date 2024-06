Burger aus Innviertler „Baukasten“ ausgezeichnet

„Imbissstand auf vier Rädern“

„Mitten im Lockdown am 3. Mai 2021 haben wir unseren Baukasten eröffnet. Wir haben gehofft, täglich rund 40 Burger verkaufen zu können. Am ersten Tag waren es 120, am zweiten dann schon 180.“ Seit dem ist der vorm einstigen elterlichen Gasthaus unterm Kastanienbaum geparkte „Imbissstand auf vier Rädern“, den Koller in der Zwischenzeit mit hochwertigen Geräten völlig neu aufgebaut hat, längst nicht mehr wegzudenken in der Innviertler Gemeinde.