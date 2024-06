Oldtimer in Vollbrand: Besitzer (75) im Spital

Spektakuläre Szenen dürften sich am Mittwochnachmittag am Mieminger Plateau (Bezirk Imst) abgespielt haben. Ein 75-jähriger Einheimischer wollte seinen Oldtimer einparken. Dabei fing das Fahrzeug Feuer und gab einen lauten Knall von sich. Die Frau des Mannes sowie zwei Passanten eilten zu Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.