Der Austria Lustenau-Kultkeeper bleibt an Bord

Nun hat sich der gebürtige Salzburger entschieden, mit Lustenau den Weg in Liga zwei mitzugehen. Unmittelbar vor der Abreise ins Kurztrainingslager nach Lech am Mittwochvormittag verlängerte der 29-Jährige seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Für Domenik Schierl waren die Fans ausschlaggebend. „Wie sie mich nach dem völlig verpatzten Herbst aufgerichtet und mir Mut zugesprochen haben, ist für mich unvergesslich. Da bekomme ich heute noch eine Gänsehaut“, so der Torhüter, der seit Sommer 2019 bei der Austria ist.