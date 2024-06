Osttirol: Megaprojekt soll Stromversorgung sichern

Bereits vor rund 70 Jahren wurde die 220-kV-Leitung der APG zwischen dem Umspannwerk Lienz und der italienischen Grenze in Betrieb genommen. Vor rund drei Jahren ging zusätzlich ein 816 Tonnen schwerer Transformator in Betrieb. Dass die Pläne in Osttirol noch nicht abgeschlossen sind, zeigt ein neues Megaprojekt, das nun präsentiert wurde. Beginnende von 2027 bis 2031 soll die 34,9 Kilometer lange Leitung zwischen Lienz und der italienischen Grenze – auch Südverbindung genannt – erneuert werden.