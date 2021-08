Riesentrafo in Lienz ans Netz angeschlossen

Nach gut einem Jahr Montage und technischen Überprüfungen ging vergangene Woche der Großtransformator im Umspannwerk Lienz in Nußdorf-Debant in Betrieb. Damit erhöht sich die Ausfallsicherheit für Osttirol und ganz Österreich. Das Werk ist der einzige Strom-Einspeisepunkt in Osttirol und muss daher auf dem neuesten Stand gehalten werden. Nach knapp 60 Jahren waren Teile der Anlage sanierungsbedürftig. Dazu Projektleiter Wolfgang Ranninger: „Seit Herbst 2016 erneuern wir daher schrittweise die 220-kV-Schaltanlage, damit der Strom auch in den nächsten Jahrzehnten bei allen Haushalten und Unternehmen verlässlich aus der Steckdose kommt.“