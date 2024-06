Mattles klare Ansage an Leister und Schmarotzer

So klar, dass selbst die Konkurrenz etwas überrascht war. Das Stichwort lautete „Leistung“. Diesbezüglich kritisiert er die immer größer werdende Zahl an Sozialschmarotzern im Land. Zwar nicht wörtlich, aber wie folgt: „Die Menschen sind es leid, dass sie das Gefühl haben, in das System für andere einzuzahlen und selbst nichts herauszubekommen. In Österreich bricht der Mittelstand weg, weil jene, die in ihrer Arbeit Leistung erbringen, immer weniger, die Nutznießer des Systems aber immer mehr werden.“