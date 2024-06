„Fußball verbindet und verteidigt“

Es ist das bisher bewegendste Bild dieser EM: Ukrainische Soldaten, die in einem dunklen Bunker an der Front gebannt dem Spiel ihrer Mannschaft folgen. Dort, wo die Hölle auf Erden so spürbar sein muss, flüchteten sie für einen kurzen Moment in Gedanken vom Schlacht- aufs Spielfeld. Wie sehr hätte man ihnen einen erfolgreichen Auftakt in dieser EM gewünscht.