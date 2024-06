Zuletzt setzte sich Bailey in der DEL fest, wo er seit Sommer 2020 für die Iserlohn Roosters und den ERC Ingolstadt in 170 Spielen 63 Tore und 77 Assists erzielte. Im Vorjahr verpasste er verletzungsbedingt zwar einen Großteil des Grunddurchgangs, meldete sich aber in den Play-offs mit zwei Treffern in sieben Spielen zurück.