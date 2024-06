Neuer Meisterspieler unterschreibt bei den 99ers

Harnisch, der bereits dreimal mit Salzburg den Meistertitel errungen hat, wird ab der kommenden Saison das Trikot der Graz99ers tragen. Der Stürmer gilt als starker Eisläufer, der das Spiel sehr gut lesen kann und über enormes Potenzial verfügt. In der vergangenen Saison erzielte er vier Tore und acht Assists für die Mozartstädter. Harnisch durchlief die komplette Nachwuchsabteilung der Salzburger. Insgesamt kommt der 180 cm große Angreifer auf 190 Spiele (14 Tore/18 Assists) in der ICE Hockey League. Zudem wurde er immer wieder für das österreichische Nationalteam nominiert, was seine Qualität auf internationalem Niveau unterstreicht.