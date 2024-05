Nächster Teamspieler checkt bei den 99ers ein!

31 Jahre alt ist Nico Brunner. Und der Verteidiger bringt viel Routine mit, denn in seiner Karriere kommt er gesamt auf 553 Partien in der Ice Hockey League. Zuletzt spielte er zwei Saisonen für die Vienna Capitals, davor war er bei Villach. Nun läuft er künftig also in Graz für die 99ers auf, wo er für zwei Jahre unterschrieben hat.