Das ist die neue Nummer eins bei den Graz99ers

Der 32-Jährige unterzeichnete in Graz einen Vertrag über zwei Jahre. 226 Spiele hat er in Schwedens höchster Liga absolviert und kam dabei auf eine Fangquote von über 91 Prozent. Zuletzt stand der Schwede in Finnland für Ilves am Eis – dort hatte er einen Gegentorschnitt von 2,2. „Mich haben die Gespräche mit den Verantwortlichen der 99ers absolut überzeugt. Ich möchte dabei helfen, dass Graz wieder Erfolg hat und zu einem Play-off-Team heranwächst“, lässt der neue Tormann wissen.