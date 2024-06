(Burgen-)Land der Berge, Land am Strome …

Gratis-Gelsenspray in Neusiedl am See

Am Freitag steigt auch das Strandbad in Neusiedl am See ins Public Viewing ein. Der geplante Auftakt am Montag war wegen Unwetterschäden ins Wasser gefallen, nun kann das Areal betreten werden. Zur Feier des Tages sponsert die Mag. Job's Kreisapotheke Insekten-Abwehr-Sprays für die Besucher und zeigt somit den Gelsen die Rote Karte.