465 Anzeigen gegen Raser bei Polizei-Kontrollen

Doch auch abseits der Autobahnen waren viele Autofahrer zu schnell unterwegs. Im Bezirk Oberpullendorf wurde Pkw-Lenker mit 80 km/h in einer 30er-Zone angehalten. Ähnlich in Neusiedl am See: Dort schoss ein Raser mit 88 km/h durch die 30er-Zone. Führerschein weg!