Ukrainerin muss wegen Luftballons 12 Jahre in Haft

Kristina Ljubaschenko ist heute 35 Jahre alt und lebte bis zum durch Russland entfesselten Krieg in der ukrainischen Hauptstadt. Sie hat zwei kleine Kinder und ist darüber hinaus für ihre krebskranke Mutter wie auch ihren an Demenz leidenden Großvater verantwortlich. 2022 flüchtete die Familie in die Schweiz und bekam dort Asyl, berichtet das unabhängige russische Nachrichtenportal Mediazona. Mit dem zuerkannten Geld seien die fünf jedoch kaum über die Runden gekommen.