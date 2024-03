„Bei Protesten zittere ich vor Wut und Angst“

Viele wollen keinen Krieg

„Ich wollte zeigen, dass es viele von uns gibt und wir keine Angst haben. Wir werden für einen friedlichen Himmel und ein freies Russland kämpfen. Wir werden in die Fußstapfen des Helden Russlands Alexej Nawalny treten“, schilderte Wita aus der Oblast Moskau. Sie wolle in einem demokratischen Land leben, das keine Nachbarstaaten angreift, wo man sich um alle Bevölkerungsschichten kümmere und an der wirtschaftlichen Entwicklung arbeite. „Wo man seine Meinung ausdrücken kann. Und, dass meine Kinder auch in so einem Land leben können.“