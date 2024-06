Schauspielerin Anouk Aimée mit 92 gestorben

Viel geliebte Schauspielerin

Die Schauspielerin, die am 27. April 1932 als Nicole Dreyfus geboren wurde, macht ihrem Namen Aimée – die Geliebte – alle Ehre. Sie gehörte zu den wenigen internationalen Stars, die sowohl von der Fachwelt als auch der Kritik und dem Publikum geschätzt wurden. Wie sie zu ihrem Pseudonym kam? Der französische Dichter Jacques Prevert, den sie in ihren ersten Filmen kennengelernt hatte, schlug ihr vor, sie so zu nennen, wie er sie sah, als beliebte und viel geliebte Schauspielerin. Und Anouk geht auf ihre erste große Rolle in „Das Haus unter dem Meer“ zurück. „Ich hatte diesen Namen ganz schnell verinnerlicht und deshalb dachte ich, das sei ein einprägsames Pseudonym“, sagte die in Paris geborene Französin.