Moskau-Terror: Türkei verhinderte neuen Anschlag

Mehrere Terroristen dringen bei einem Konzert der Gruppe Piknik in den hippen Komplex ein und eröffnen das Feuer. Im Publikumsbereich bricht ein Brand aus, das Gebäude beginnt einzustürzen. Viele Menschen müssen sterben, unter ihnen auch kleine Kinder. Es sind Szenen, die in Russland wohl niemals in Vergessenheit geraten werden.