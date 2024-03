Russischer Geheimdienst: Westen half IS bei Terror

FSB: Westen und Ukraine wollten Panik in Russland auslösen

Geheimdienste westlicher Staaten sowie der Ukraine hätten den Anschlag mit fast 140 Toten gebraucht, um Panik in Russland auszulösen, zitierte die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Dienstag den Geheimdienst-Chef. Die ukrainischen Dienste seien „unmittelbar involviert“.