Moskau-Terror: Liegt Todesopfer-Zahl viel höher?

Mit aller Kraft sucht Dmitri seinen Bruder Oleg. Er war gemeinsam mit seiner Frau und seiner 19-jährigen Tochter am Anschlagsabend auf dem Konzert der Gruppe „Piknik“. Ganz vorne seien sie gesessen, irgendwo in den ersten Reihen, als die Terroristen zu schießen begonnen hätten, schildert Dmitri gegenüber BBC. Oleg sei am Rücken getroffen worden, als er sich schützend vor seine Familie stellte. Die Ehefrau konnte die Tochter, die ebenfalls durch eine Kugel verletzt wurde, mit aller Kraft nach draußen hieven, erzählt der Russe. Aber von Oleg fehle nach wie vor jede Spur.