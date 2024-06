Wertvolle Kameraausrüstung aus Railjet gestohlen

Der außergewöhnliche Diebstahl ereignete sich am Freitag gegen 18.40 Uhr, als die Passagiere den Zug in Wörgl verließen. Der Besitzer des Koffers gab an, dass ein unbekannter Zeuge ihm am Bahnhof mitteilte, dass ein unbekannter Mann mit dem Schutzkoffer (Pelicase) aus dem Zug ausgestiegen sei.