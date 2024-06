Eingekocht: Jamie Oliver mit Tim Mälzer am Herd

Seit mehr als zwei Jahrzehnten verbindet sie eine tiefe Freundschaft – gemeinsame Sache am Herd machten TV-Koch Tim Mälzer und Küchenzauberer Jamie Oliver bislang aber nur selten. Das soll sich künftig ändern, wie Mälzer diese Woche bei den „Screenforce Days“ in Düsseldorf, wo Sendungen für die kommende Fernseh-Saison bekannt gegeben werden, verlautbarte. Sein Freund, Koch-Superstar Jamie, soll nun endlich Teil Mälzers VOX-Show „Kitchen Impossible“ (Vox) sein. Eine schwere Geburt anscheinend, denn wie die „Bild“ wissen will, wurde über die Teilnahme Olivers „mehrere Jahre verhandelt“.