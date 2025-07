Helen Mirren: Die „Grande Dame“ Hollywoods wird 80

Den Durchbruch auf der Bühne feierte Mirren bereits mit 18 – als Kleopatra in William Shakespears „Antonius und Cleopatra“ am Londoner Old Vic Theater. In den späten 60er- und 70er-Jahren nimmt sie erste Filmrollen an und zeigt sich dabei freizügig – für die bekennende Nudistin war das stets weniger ein Problem wie für die konservativ eingestellten Briten. In den 80er-Jahren wurde Mirren mit dem Fantasy-Film „Excalibur“ (1981) und mit Harrison Ford in „Mosquito Coast“ (1986) einem breiteren Publikum bekannt. 1995 bekam sie für „King George“ ihre erste Oscar-Nominierung, prämiert wurde sie mit der Goldstatuette 2007 als „Beste Hauptdarstellerin“ für ihre intensive und beeindruckende Performance als Queen Elizabeth II. Die Auszeichnung reiht sich gut ein in die Vitrine mit den vielen Emmys, Golden Globes oder BAFTA-Awards aus ihrer langen Karriere.