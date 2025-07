Dokumentation über den Vater der Atombombe

Vor rund 80 Jahren haben sich die Strukturen der Welt nachhaltig verändert. Frühmorgens am 16. Juli 1945 erstrahlte über der Wüste des US-Bundesstaates New Mexico ein gleißendes Licht – dies war die direkte Folge der ersten gezündeten Atombombe auf einem militärischen Testgelände. Vom Erfolg zeugten ein 330 Meter breiter Krater im Wüstenboden und eine Pilzwolke, die zwölf Kilometer in die Höhe wuchs. In der akribisch recherchierten Dokumentation „Spionagefall Robert Oppenheimer“ wird das Leben des berühmten Physikers vollumfassend und detailgetreu nacherzählt. Dabei wird auch viel Wert auf jene Zeit außerhalb des weltbekannten „Manhattan-Projekt“ gelegt, die ansonsten nicht so deutlich ins Zentrum gesetzt wird. So bekommt man genau Einblicke, wie er mit seiner frühen Tuberkulose umging und warum er sich deshalb nachhaltig in New Mexico verliebte.