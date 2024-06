4. Forum: Stimmen der „mahlerischen“ Verknüpfung

Hochkarätig von Initiatorin Felicitas Thun-Hohenstein und Morten Solvik besetzt ist das Mahler Forum für Musik und Gesellschaft seit Anbeginn. Und auch die vierte Ausgabe siedelt vielstimmig an der Nahtstelle von Wissenschaft und Kunst, um gestern (18 Uhr) im Konzerthaus und heute (11 Uhr) beim Komponierhäuschen „Voices of Entanglement – Stimmen der Verknüpfung“ zu erheben, verwobenes Leben, Denken, Handeln sichtbar zu machen und Mahler-Frauen in den Fokus zu stellen: Alma, Anna, Marina.