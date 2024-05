Nächstes Lendorf-Ass wird zum Profi-Fußballer

„Schwerste Auslosung“

An der Spitze? Da muss Treibach am heutigen Mittwoch beim SAK wieder vorlegen – und erst am Donnerstag zieht das nicht aufstiegswillige Velden gegen Völkermarkt nach. „Wir haben mit SAK, Spittal und Wolfsberg die schwierigste Auslosung“, sagt Treibach-Sportchef Stefan Weitensfelder. Die Veldener treffen zudem noch auf KAC und Lendorf. Der Dritte Spittal (fünf Siege in Folge!) tritt gegen ATSV Wolfsberg an, danach Treibach sowie St. Jakob/Ros. als Gegner. „Wir wollen das Führungsduo ärgern“, sagt Trainer Philipp Dabringer.