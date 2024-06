USA gegen Angriffe auf das Innere Russlands

„Es ergibt sehr viel Sinn, dass die Ukraine in der Lage ist, das, was über die Grenze kommt, auszuschalten oder zu bekämpfen. Was die Langstreckenwaffen betrifft, so haben wir unsere Position nicht geändert“, betonte Biden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj am Rande des G7-Gipfels. Er hatte Kiew kürzlich erlaubt, begrenzte Angriffe mit geringerer Reichweite jenseits der russischen Grenze auszuführen.