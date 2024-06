Der Schmäh lebt in Berlin auch im EURO-Fieber

Ein Autogramm von Michael Gregoritsch, ein Selfie mit Ralf Rangnick: Strahlende Gesichter beim öffentlichen Training der ÖFB-Truppe im Stadion am Wurfplatz in Berlin. Nicht (nur) von Kindern, von Erwachsenen. Viele in Lederhosen gekleidet. Und natürlich mit Österreich-Trikot. „Die Chance mussten wir nutzen, wenn sie zu uns kommen“, lacht Josef Jo Labschütz, der Initiator der „Jödis“, der Österreich-Deutschen-Gesellschaft in Berlin.