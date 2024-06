„Der Ingelsberg ist wieder in Bewegung“

„Achtung! Zur Zeit herrscht am Ingelsbergweg erhöhte Gefahr!“, warnt die Gemeinde Bad Hofgastein auf ihrer Homepage. Wanderungen sind in dem sensiblen Bereich derzeit untersagt. Es herrsche Lebensgefahr. Denn von der vollautomatischen Überwachung an der Abrisskante des labilen Hanges gingen gerade wieder alarmierende SMS ein. Während Dauerregen auf ganz Österreich einprasselt, setzt sich auch der Ingelsberg in Bewegung.