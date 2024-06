Wie schmutzig wird der Boateng-Prozess diesmal?

Derbste sexistische Beschimpfungen. Wurf eines gläsernen Kerzenhalters, einer mit Dosen gefüllten Kühltasche. Reißen an Haaren. Zu-Boden-Schleudern einer Person. Biss in deren Kopf. Drücken des Daumens in deren Augen. Faustschlag in eine Niere. Bespucken mit Blut, nachdem sich der Angeklagte bei dem 2018 bei einem Kartenspiel eskalierten Streit an der Lippe verletzt haben soll . . .