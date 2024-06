Starkes Finish: Pallitsch über 1.500 m Sechster

Im Vorlauf ebenfalls Sechster

Pallitsch war auch in seinem Vorlauf am Montag Sechster gewesen, im Endlauf schrammte er mit einer Zeit von 3:33,60 Minuten nur hauchdünn an seinem persönlichen Rekord von 3:33,59 Min. vorbei, den er am 28. Mai in Ostrava aufgestellt hatte.