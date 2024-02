Offener Brief: „Euch hat jemand ins Gehirn ge...“

„Erstklassiger Shitstorm“

Er erinnert an die radikalen Proteste gegen seine frühen Arbeiten und dass seit 20 Jahren es keine erwähnenswerten Angriffe mehr gegeben habe, seine Ausstellungen Besucherrekorde einbrachte und nun aus der Stadtgemeinde Gmunden die Bitte für einen künstlerischen Beitrag kam: „Ich habe zugesagt und 3 großformatige Bilder am Gmundener Rathaus und dem Stadttheater installiert. Mit den Titeln ,Memory’, ,The Disasters of War’ und ,The Smile’

Und siehe da, meine schlichte Installation führte dazu, dass aus allen Löchern selbsternannte Retter des Abendlandes krochen und einen erstklassigen Shitstorm fabrizierten.“