Wo die SPÖ „würgt“ | Kanzlerwechsel

Wo die SPÖ „würgt“. Das war zu erwarten: Das mehr als mäßige Abschneiden der SPÖ bei den EU-Wahlen am vergangenen Sonntag führt zu Unruhe in der Partei. Kein Wunder, wenn der Parteiobmann, der schon zuvor wenig Zuspruch von manchen mächtigen Roten genoss, jetzt umso mehr in Frage gestellt wird. Besonders in der Kritik steht Andreas Bablers Linie in der Migrationsfrage. Bekanntlich „würgt“ die SPÖ schon ewig am Umgang mit diesem Thema. Basis bleibt das „Kaiser-Doskozil-Papier“, das längst in die Jahre gekommen ist. Dieses soll jetzt, wie es neudeutsch heißt, „refreshed“, in Teilen auch verschärft werden. Was darf man erwarten? Dass die SPÖ auch künftig in der Migrationsfrage kaum eine klare Linie finden wird. Und damit angesichts des europaweiten Rechtsrucks schwerlich gewinnen wird können.