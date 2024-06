Wiederkehr fordert Pflichtfach Demokratie in Wien

Weil Erhebungen zeigen, dass es innerhalb der Muslime einen erhöhten Anteil an Personen gebe, die andere Gruppen abwerten – etwa Juden, LGBTIQ-Angehörige oder Frauen, erneuerte Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr seine Forderung nach einem für alle Schüler verpflichtenden Gegenstand „Leben in einer Demokratie“ ab der ersten Klasse Volksschule. In diesem sollen Demokratie, Werte und Ethik sowie Wissen über alle anerkannten Religionen vermittelt werden.