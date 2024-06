Orbán will NATO-Hilfe für Ukraine nicht blockieren

Ungarn wird sich nicht an dem geplanten Ausbau der NATO-Unterstützung für die Ukraine beteiligen, will das Projekt aber auch nicht verhindern. Dies gaben der Generalsekretär der Militärallianz, Jens Stoltenberg, und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt.