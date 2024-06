Brisanter Fall für die Datenbank

Stephan Helm neuer Chefcoach bei der Austria, Philipp Semlic als solcher in Wattens – bei allem Respekt vor den beiden, aber die Erfolglosigkeit in St. Pölten diente ihnen letztendlich als Sprungbrett in die Bundesliga. Während der Zweitligist selbst nach wie vor ohne Trainer dasteht. Nach der Bestellung von Christoph Freitag zum Sportdirektor schien Rene Poms, der quasi mit ihm vor dem Chaos in Leoben geflüchtet war, in die Favoritenrolle zu rücken. Dem ist aber nicht so. Investor Paul Francis, der demnächst mit dem SKN-Vorstand den Abtretungsvertrag über 49 Prozent an der GmbH unterzeichnen wird, beauftragte nämlich einen Datenanalysten, den richtigen Mann zu finden, lässt unter anderem den deutschen Markt durchforsten. Die brisante Frage dabei lautet: Für welchen Fußball steht St. Pölten eigentlich? Das lässt sich nach der letzten Saison beim besten Willen nicht beantworten...