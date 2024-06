DNA-Treffer führte zu Einbrecherin bei Rapid-Boss

Ein DNA-Treffer sorgte bei Ex-ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz für überraschende Post vom Gericht. Beim Rapid-Präsident flatterte eine Zeugenladung ins Haus. Es geht um einen Einbruchsdiebstahl im Februar 2014 in seinem Haus in Wien-Döbling. „Wir waren bei einer Geburtstagsfeier mit unseren Kindern. Der Einbruch ist in dieser Zeit übers Kellerfenster passiert“, erinnert sich der 64-Jährige, der überrascht ist, dass eine Frau die Täterin gewesen sein soll.