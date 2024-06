„Special-Spiele“! Mourinho tourt durch Österreich

„Wir bedanken uns recht herzlich bei den Verantwortlichen rund um die Merkur Arena für die stets ausgezeichnete Unterstützung, solche Testspiele in Graz austragen zu können“, sagt IFCS-Manager Kian Walizadeh, der den Deal eingefädelt hat. „Für uns ist der Zugang zu so einem Stadion in unseren Planungen Gold wert.“ In der Vergangenheit kamen Klubs wie Arsenal London, AS Rom oder Paris Saint-Germain in die IFCS-Camps in die Steiermark und Umgebung. Zuletzt kümmerte sich das Unternehmen etwa für Vereine wie AS Monaco oder Juventus Turin um die Organisation bei Auswärtsspielen im Europacup.