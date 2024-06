Die achte Hundewiese rückt einen Schritt näher

Keine Hundewiese in Pradl

Die betroffenen Grundstücke befinden sich im Eigentum der Stadt und werden aktuell einem Landwirt zur Bewirtschaftung überlassen. „In einer Stadt treffen verschiedene Interessensgruppen aufeinander, die unterschiedliche Ansprüche an den Raum stellen. Da der dicht besiedelte Stadtteil Pradl bisher über keine Hundewiese verfügt, sehen wir dieses Interesse als sehr berechtigt an und werden und auch in der laufenden Gemeinderatsperiode für diese wichtige Begegnungszone einsetzen“, erklärt Onay abschließend.