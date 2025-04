Das nächste ÖSV-Talent schnallt Skier endgültig ab

Nachdem Martin-Luis Walch bei der Junioren-Weltmeisterschaft in St. Anton im Februar 2023 seinen ersten größeren internationalen Auftritt hatte, wollte „Malu“ im darauffolgenden Winter im Europacup durchstarten. Bei der Saisoneröffnung in Santa Caterina war er in der Abfahrt auf dem Weg zu einem Top-10-Platz, ehe er im Zielhang zu Sturz kam, sich eine blutige Nase holte, von gröberen Verletzungen aber verschont blieb.