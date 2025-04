Mann wollte Ehefrau anfahren und Haus abfackeln

Ein völlig aus dem Ruder gelaufener Familienstreit brachte einen in Tirol lebenden Türken jetzt in Untersuchungshaft: Der 45-Jährige soll versucht haben, seine eigene Ehefrau mit dem Auto niederzufahren und das Haus einer Freundin mithilfe von Benzin abzufackeln. Der Sohn schlug Alarm – in der Nähe des Gebäudes erfolgte dann die Festnahme!