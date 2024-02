Spaß ganz ohne Maulkorb und ohne Leinenzwang

„Gib dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund“, sagte einst Hildegard von Bingen. Beim Thema Hund mögen die Meinungen auseinander gehen, Fakt ist jedoch, dass viele Tirolerinnen und Tiroler die vierbeinigen Wegbegleiter mögen und ihnen ein Zuhause geben - und es werden immer mehr! Wie viele Hunde tatsächlich in Tirol leben, ist schwer zu ermitteln. Fragt man das Land Tirol, so leben allein in der Landeshauptstadt an die 8000 Hunde. Fragt man die Stadt selbst, schrumpft diese Zahl plötzlich auf 4500. Das Team von hundehotel.info hat sich 2019 der monatelangen, akribischen und mühevollen Recherche verschrieben und hat zum damaligen Zeitpunkt für Tirol 37.931 gemeldete Hunde verzeichnet (das Land Tirol spricht derzeit von 47.100)