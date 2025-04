Wie wir alle ärmer werden

Wenn man nun bedenkt, was wegen des gewaltigen Lochs im Staatshaushalt auf uns an Sparpaketen, neuen Steuern, Steuererhöhungen und dem Verlust an Förderungen zukommt, wissen wir, dass wir alle ärmer werden. Und das durchaus in dramatischem Maße. Und dafür liegt die Verantwortung nicht bei Donald Trump und auch nicht nur an der internationalen Entwicklung, sondern sehr wohl auch am handwerklichen Versagen der Regierenden im Lande.