Diese kuriosen Dinge vergessen Fahrgäste im Uber

Dass Handys in einem Uber-Taxi vergessen werden, ist für die Fahrerinnen und Fahrer Alltag. Laut dem „Lost & Found Index“ 2025 wurden in Österreich aber auch ungewöhnliche Gegenstände in den Autos zurückgelassen – darunter waren etwa eine Schildkröte, eine Kettensäge, ein DNA-Test und auch Muttermilch. „Ob Letztere rechtzeitig zu ihrer Besitzerin zurückgekehrt ist, ist nicht überliefert“, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.