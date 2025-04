Prozess um abgebrochenen Kran: 34-Jähriger starb

Kranarm war einfach überlastet

Mit einem Verlängerungsauszug, den der 33-Jährige noch nie in dieser Form und Kombination mit anderen Auszügen an den Kran montiert hatte, wollte man in einem Arbeitskorb die Rinne in 15 Meter Höhe erreichen. „Blöderweise hab' ich nicht nachgedacht. Ich hab' mich da verlassen auf das Überlastungssystem des Fahrzeugs“, so der Niederösterreicher. Das jedoch gar nicht mehr eingerichtet werden konnte – die Verlängerungen und der Korb des Kranes waren einfach zu schwer.