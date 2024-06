Malawis Vizepräsident bei Flugzeugunglück getötet

Saulos Chilima, der Vizepräsident des ostafrikanischen Staates Malawi, ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Präsident Lazarus Chakwera teilte am Dienstag mit, das seit Montag vermisste Militärflugzeug mit Chilima und neun weiteren Menschen an Bord sei in einem Waldgebiet nördlich der Hauptstadt Lilongwe gefunden worden. Es gebe keine Überlebenden in der völlig zerstörten Maschine. Chakwera sprach von einer schrecklichen Tragödie und würdigte Chilima als vorbildlichen Politiker und Menschen.