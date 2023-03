Sturm „Freddy“ verwüstete Malawi und Mosambik

Der außergewöhnlich langlebige Tropensturm wurde am 6. Februar zum Zyklon erklärt. Am 21. Februar erreichte er dann erstmals Land in Madagaskar. Von dort zog „Freddy“ weiter nach Mosambik und zurück über den Indischen Ozean. Im März erreichte er nun zum zweiten Mal Mosambik sowie auch Malawi. Insgesamt sind offiziellen Angaben nach mindestens 91 Menschen getötet worden.