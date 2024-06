Mit diesem Arzneistoff wird Polizei ausgestattet

Häufigste Todesursache der 18- bis 49-Jährigen in USA

In den von der Opioid-Krise geplagten USA ist das Rauschgift mittlerweile die häufigste Todesursache von Menschen zwischen 18 und 49 Jahren. Unter anderem die New Yorker Polizei aber auch zahlreiche Behörden aus anderen US-Bundesstaaten verfügen darum bereits über jahrelange Erfahrung im Umgang mit Naloxon.